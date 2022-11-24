Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
112: Feuerwehr im Einsatz

Fahrerflucht

DMAXFolge vom 24.11.2022
Fahrerflucht

FahrerfluchtJetzt kostenlos streamen

112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 24.11.2022: Fahrerflucht

44 Min.Folge vom 24.11.2022Ab 12

In Lünen hat sich ein Auto überschlagen. Das Fahrzeug ist einen Graben gefahren, möglicherweise war Alkohol mit im Spiel. Zurück bleibt eine schwer verletzte Frau. Die anderen Insassen des Wagens sind geflüchtet. In Chemnitz hat sich ein Mann offenbar schwere Brandverletzungen zugezogen. Die Gefahrenlage ist zunächst unklar. Die Feuerwehr rückt zur Unterstützung des Rettungsdienstes aus, um einen Grill zu entschärfen. Und in Hagen brennt in der Nähe des Hauptbahnhofs Müll unter einer Fußgängerbrücke. Die lodernden Flammen verbreiten sich rasend schnell.

Alle verfügbaren Folgen