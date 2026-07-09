17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 09.07.2026: Die Sendung vom 09.07.2026
22 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
+++ Nach Bluttat in Schongau: Was Schüler und Ersthelfer erlebt haben +++ Hitzetote in Bayern: So können wir uns schützen +++ Sommer satt in Bayern: So trocken werden die kommenden Tage
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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