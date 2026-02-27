17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 27.02.2026: Die Sendung vom 27.02.2026
24 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
+++ Nach Chaosnacht: Münchner Flughafen übernimmt Verantwortung +++ Kommunalwahl mal anders: Fränkische Gemeinde sucht Bürgermeister ohne Kandidatenliste +++ BVB-Kracher und Königsklassen-Schock: FC Bayern vor Wochen der Wahrheit
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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