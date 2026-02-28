17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 28.02.2026: Die Sendung vom 28.02.2026
48 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12
Straßenärger in Regensburg: Anwohner laufen Sturm +++ Pollenstart in Bayern: Wo jetzt schon die Nase läuft +++ Nei g’schaut in Franken: Bayreuth und das flüssige Gold
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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