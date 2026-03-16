17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 16.03.2026: Die Sendung vom 16.03.2026
24 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
+++ Motiv Mordlust? 22-Jähriger vor Gericht in Schweinfurt +++ Nordbayern häufiger krank als Südbayern: Was steckt dahinter? +++ Dieser Mann will hoch hinaus: Extremsportler aus dem Inntal
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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