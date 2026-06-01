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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 01.06.2026

SAT.1Folge vom 01.06.2026
Die Sendung vom 01.06.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 01.06.2026: Die Sendung vom 01.06.2026

24 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

+++ Hamburg sagt Nein - Alles zum Olympia-Wahldrama und die Reaktionen von heute +++ Kiel hofft weiter - Gemischte Gefühle nach dem Referendum in Hamburg +++ Gemüse vom Balkon - Wie man auch ohne Garten erfolgreich anbauen kann +++

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