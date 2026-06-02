17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 02.06.2026: Die Sendung vom 02.06.2026
24 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
+++ Gespaltene Stadt: Hat die Olympia-Idee nur die reichen Hamburger Stadtteile interessiert? +++ Gebauter Aufbruch: Der Umbau des Holstein-Stadions ist in vollem Gange +++ Gefährliches Baden: Was man jetzt an Küsten und Seen unbedingt beachten sollte +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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