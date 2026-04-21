17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 21.04.2026: Die Sendung vom 21.04.2026
24 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
+++ Hoffnung für Pendler: Fünf-Punkte-Plan soll die Marschbahn fit machen +++ Befürchtung der Händler: Verliert der Isemarkt durch Social Media seinen Charakter? +++ Offroad für Kinder: Bei den Quadfahrern von Kellinghusen kurz vor Saisonbeginn +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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