17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 22.04.2026: Die Sendung vom 22.04.2026
24 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
+++ Neuer Oberbürgermeister: In Kiel hat Samet Yilmaz seinen ersten Tag im Amt +++ Geplante Sanierung: Auf der Bahnstrecke Hamburg Hannover kommt es zu vielen Sperrungen +++ Marodes Schwimmbad: Die Gemeinde Timmaspe kämpft gegen die Schließung +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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