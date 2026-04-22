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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 22.04.2026

SAT.1Folge vom 22.04.2026
Die Sendung vom 22.04.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 22.04.2026: Die Sendung vom 22.04.2026

24 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12

+++ Neuer Oberbürgermeister: In Kiel hat Samet Yilmaz seinen ersten Tag im Amt +++ Geplante Sanierung: Auf der Bahnstrecke Hamburg Hannover kommt es zu vielen Sperrungen +++ Marodes Schwimmbad: Die Gemeinde Timmaspe kämpft gegen die Schließung +++

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