Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen

Wie KI das Leben im Norden verändert: 17:30 SAT.1 REGIONAL Spezial

SAT.1Folge vom 18.09.2025
Wie KI das Leben im Norden verändert: 17:30 SAT.1 REGIONAL Spezial

Wie KI das Leben im Norden verändert: 17:30 SAT.1 REGIONAL SpezialJetzt kostenlos streamen

17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen

Folge vom 18.09.2025: Wie KI das Leben im Norden verändert: 17:30 SAT.1 REGIONAL Spezial

24 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 12

+++ KI in der Landwirtschaft: Roboter vernichten Unkräuter und ernten Erdbeeren +++ Künstliche Intelligenz: DFKI in Bremen forscht mit Baggern, Robotern und Exoskeletten +++

Alle verfügbaren Folgen