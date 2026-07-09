17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen
Folge vom 09.07.2026: Die Sendung vom 09.07.2026
24 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
+++ Proteste bei VW: Aufsichtsrat diskutiert in Wolfsburg über Sparpläne +++ Unterwasser-Staubsauger: Amphibienfahrzeug reinigt Gewässer in Bad Harzburg +++ Brüten statt baggern: Uferschwalben behindern Bauarbeiten in Quakenbrück +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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