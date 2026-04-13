17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen
Folge vom 13.04.2026: Die Sendung vom 13.04.2026
24 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
+++ Auf der Anklagebank: Messer-Mann nach Femizid in Bremen vor Gericht +++ Wieder zu Hause: Die Alexander von Humboldt ist zurück in Bremerhaven +++ Saubere Truppe: City Cleaners aus Wallenhorst räumen ehrenamtlich auf +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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