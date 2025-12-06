2 Broke Girls
Folge 22: Funk und Trash
21 Min.Ab 12
Als Carolines Pferd Chestnut ein Hufeisen verliert, kontaktiert Max einen Schmied, den sie vom Oktoberfest kennt. Er stellt fest, dass das Tier gleich vier neue Eisen braucht. Der Beschlag soll über tausend Dollar kosten - so viel haben die Freundinnen nicht. Da taucht zufällig das Team der TV-Serie "Law & Order" im Diner auf und Caroline ergattert eine kleine Rolle. Als sie die Anmachen des Regisseurs nicht erwidert, ist sie den Job jedoch ganz schnell wieder los.
Weitere Folgen in Staffel 2
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen