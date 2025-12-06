Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 23
21 Min.Ab 12

Carolines Vater Martin bittet seine Tochter und Max zu einem dringenden Besuch ins Gefängnis. Eine Frau will ein Enthüllungsbuch über ihn rausbringen: Sandra hat früher für ihn gearbeitet und schreibt in ihrem Machwerk auch, dass sie eine Affäre mit ihm hatte. Außerdem behauptet sie, er habe einen kleinen Penis. Während schon Gerüchte darüber die Runde machen, will Caroline mit Sandra in der "Piers Morgan Show" auftreten, um ihren Vater zu verteidigen - mit Beweisstücken.

ProSieben
