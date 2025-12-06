2 Broke Girls
Folge 21: Die Hochzeitstorte
21 Min.Ab 12
Claire Guinness ist ein großer Fan von Max' Cupcakes und engagiert sie kurzerhand, ihre Hochzeitstorte zu backen. Zögerlich willigt Max ein - und wird es bald bereuen. Nicht nur, dass die Feier schon in drei Tagen ist. Die Braut in spe hat obendrein ein sehr wechselhaftes Gemüt und ändert ständig ihre Wünsche zu dem mehrstöckigen Backwerk. Selbst am Tag der Trauung ist sich Claire nicht mehr sicher, ob sie die richtigen Entscheidungen getroffen hat.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
