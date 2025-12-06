Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

Die Hochzeitstorte

ProSiebenStaffel 3Folge 21
Die Hochzeitstorte

21 Min.Ab 12

Claire Guinness ist ein großer Fan von Max' Cupcakes und engagiert sie kurzerhand, ihre Hochzeitstorte zu backen. Zögerlich willigt Max ein - und wird es bald bereuen. Nicht nur, dass die Feier schon in drei Tagen ist. Die Braut in spe hat obendrein ein sehr wechselhaftes Gemüt und ändert ständig ihre Wünsche zu dem mehrstöckigen Backwerk. Selbst am Tag der Trauung ist sich Claire nicht mehr sicher, ob sie die richtigen Entscheidungen getroffen hat.

