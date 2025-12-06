Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Der Mietvertrag

ProSiebenStaffel 3Folge 22
Der Mietvertrag

Der MietvertragJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 22: Der Mietvertrag

21 Min.Ab 12

Das Telefon klingelt: Der Vermieter von Max' und Carolines Wohnung will die Pacht verlängern. Das Problem ist, dass der Vertrag zu einer unschlagbar günstigen Miete nicht auf den Namen der Kellnerinnen läuft, sondern auf den in die Jahre gekommenen Vorbesitzer Lester. Um zu verhindern, dass sie aus dem Appartement fliegen, müssen Max und Caroline vorgaukeln, dass er noch dort wohnt. Die beiden suchen den alten Herrn im Pflegeheim auf.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen