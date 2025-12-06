2 Broke Girls
Folge 23: Verzockt
21 Min.Ab 12
Sophies neuer Lover Nicky ist ein großer Fan von Pferderennen - und sehr großzügig: Er gibt Max und Caroline nicht nur ein üppiges Trinkgeld, sondern nimmt sie auch mit zur Rennbahn. Caroline entdeckt ihre Liebe zum Wetten wieder. Bereits ihr erster Tipp ist ein Volltreffer, und schon geht das Glücksspiel-Fieber mit der blonden Kellnerin durch. Doch bald steht sie bei Nicky mit einer beachtlichen Summe in der Kreide ...
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen