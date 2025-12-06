2 Broke Girls
Folge 22: Verzockt
21 Min.Ab 12
Die Mädels bekommen mit, dass Han Ärger mit einer Gang hat, der er eine erhebliche Summe Geld schuldet. Doch Han kann seine Schulden nicht begleichen, weshalb ihm das Diner-Team unter die Arme greifen möchte.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
