2 Broke Girls
Folge 22: 2 Broke Girls: The Movie
21 Min.Ab 12
Die Premiere des Films über das Leben von Caroline steht an. Caroline will auf dem roten Teppich glänzen und schmeißt sich in einen sündhaft teuren Fummel, den sie sich geliehen hat. Außerdem beschließt sie, im Diner zu kündigen. Als sie jedoch ihr Zehntausend-Dollar-Kleid versehentlich zerstört, wird sie eines Besseren belehrt. Derweil trifft Max bei der Veranstaltung auf ihren Exfreund Randy. Als er ihr ein Liebesgeständnis macht, ist sie völlig von den Socken.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen