Ein überraschendes AngebotJetzt kostenlos streamen
2 Minuten 2 Millionen
Folge 2: Ein überraschendes Angebot
97 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 6
Die Zeit läuft: Aufstrebende Jungunternehmer haben genau zwei Minuten Zeit, sich und ihr Start-Up zu präsentieren, um am Ende womöglich ein gewaltiges Startkapital mit nach Hause zu nehmen. Doch dafür müssen sie zunächst vor einer hochkarätigen Investoren-Jury bestehen. Wer kann mit seinem Pitch überzeugen und seine Idee zu einem erfolgreichen Unternehmen ausbauen?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
2 Minuten 2 Millionen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen