20 Jahre "Liebesg'schichten und Heiratssachen": Das Geheimnis des Erfolgs

ORF2Staffel 1Folge 1vom 13.03.2019
43 Min.Folge vom 13.03.2019

Die Reihe "Liebesg'schichten und Heiratssachen" reflektiert wie keine andere den Wertewandel und die veränderten Rollenbilder in unserer Gesellschaft. Einstellung und Lebensweisen haben sich in den letzten Jahrzehnten verändert - die Akzeptanz von gleichgeschlechtlichen Paaren ist selbstverständlich geworden, Frauen, die ihre Bedürfnisse nach Liebe und Sex ausdrücken ebenso. Wenn früher schräge und skurrile Protagonistinnen und Protagonisten auf Partnersuche gingen, lockt heute die Serie Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten an. Nicht verändert hat sich die Sehnsucht: Alle suchen die große Liebe und eine gut gelebte Partnerschaft. Das TV-Publikum begleitet die Kandidatinnen und Kandidaten ein Stück des Weges - auf der Suche nach dem Glück. Mit vielen Rückblicken sowie soziologischen, psychologischen und philosophischen Analysen aus heutiger Sicht blickt dieser Film auf eine über zwanzig Jahre währende Erfolgsgeschichte zurück. Elizabeth T. Spira, unangefochtene Herzenskönigin des ORF, lässt prägnant und witzig ihre Erfahrungen Revue passieren. Bildquelle: ORF/Wega Film/

