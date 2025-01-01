24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 4: Neuer Hüttenzauber in Memphis
40 Min.Ab 12
Diesmal ist Gordon Ramsay in einer Hochburg des Rock 'n' Rolls unterwegs, in Memphis, Tennessee. Hier führen Vater Charles und Tochter Rachael das "Catfish Cabin", ein Restaurant, das einst als Institution galt. Die goldenen Zeiten aber liegen schon etwas länger zurück und nun drängt Rachael, die Führung komplett zu übernehmen. Charles, der das Lokal seit 1971 führt, ist jedoch noch nicht bereit, kürzer zu treten ...
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.