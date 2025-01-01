Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Vier schlummernde Talente

All3MediaStaffel 3Folge 2
Vier schlummernde Talente

Vier schlummernde TalenteJetzt kostenlos streamen

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Folge 2: Vier schlummernde Talente

40 Min.Ab 12

Lou Smith betreibt seit 2014 sein Restaurant "Blend on Main" in Manasquan, New Jersey. Eigentlich könnte der Standort des Lokals kaum besser sein, denn es befindet sich auf einer sehr belebten Touristenstraße. Trotzdem sind die Gästezahlen rückläufig und der Schuldenberg von Lou und seiner Frau wächst. Bereits nach kurzer Zeit wird Gordon klar, dass viele Probleme hausgemacht sind, denn Lou ist ziemlich temperamentvoll und das Essen miserabel. Ob Gordon hier noch helfen kann?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
All3Media
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Alle 3 Staffeln und Folgen