Folge 2: Vier schlummernde Talente
40 Min.Ab 12
Lou Smith betreibt seit 2014 sein Restaurant "Blend on Main" in Manasquan, New Jersey. Eigentlich könnte der Standort des Lokals kaum besser sein, denn es befindet sich auf einer sehr belebten Touristenstraße. Trotzdem sind die Gästezahlen rückläufig und der Schuldenberg von Lou und seiner Frau wächst. Bereits nach kurzer Zeit wird Gordon klar, dass viele Probleme hausgemacht sind, denn Lou ist ziemlich temperamentvoll und das Essen miserabel. Ob Gordon hier noch helfen kann?
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.