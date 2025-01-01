24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 4: Chaos auf der Speisekarte
40 Min.Ab 12
Gordon macht sich auf nach Swedesboro im Bundesstaat New Jersey. Hier führen die Brüder Robert Botto Jr., Vincent, Henry und Domenic das italienische Restaurant "Botto's Italian Line Restaurant", welches sie von ihrem Vater übernommen haben. Doch seit dieser verstorben ist, gibt es zunehmend Konflikte zwischen den Geschwistern, worunter auch das Geschäft leidet. Der Schuldenberg beläuft sich mittlerweile auf 850.000 US-Dollar. Ob Gordon das Blatt noch wenden kann?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.