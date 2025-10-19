Der Krieg der SchwesternJetzt kostenlos streamen
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 5: Der Krieg der Schwestern
40 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Diesmal ereilt Gordon ein Hilferuf aus Manquin, Virginia. Hier befindet sich das familiengeführte Fischrestaurant "Halterman's Eatery". Die Schwestern Amber, Autumn und ihre Eltern haben alleine im Sommer einen Verlust von 40.000 US-Dollar erlitten. Die Ersparnisse aller sind aufgebraucht. Als sich der Sternekoch vor Ort einen Überblick verschaffen will, wird deutlich, dass Machtkämpfe, unterirdische hygienische Zustände und mangelnde Erfahrung zu den Hauptproblemen gehören.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.