Folge vom 21.11.2025: 3 Am Runden Tisch: Was kann Macht?
Folge vom 21.11.2025
Bei Patricia Pawlicki sind diesmal zwei Männer zu Gast, die die politische Bühne freiwillig verlassen haben. Christian Kern gab 2016 seinen Posten als ÖBB-Bahnchef auf, um SPÖ-Parteivorsitzender und Bundeskanzler zu werden. Heute arbeitet er in der Privatwirtschaft. Matthias Strolz gründete die NEOS, trat später aus der Partei aus und ist nun als Wirtschafts-Coach und Autor tätig. Beide sprechen darüber, wie sie heute auf die Politik blicken und ob ihnen Macht und Einfluss fehlen.
