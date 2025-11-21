Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2
Folge vom 21.11.2025
Folge vom 21.11.2025

Bei Patricia Pawlicki sind diesmal zwei Männer zu Gast, die die politische Bühne freiwillig verlassen haben. Christian Kern gab 2016 seinen Posten als ÖBB-Bahnchef auf, um SPÖ-Parteivorsitzender und Bundeskanzler zu werden. Heute arbeitet er in der Privatwirtschaft. Matthias Strolz gründete die NEOS, trat später aus der Partei aus und ist nun als Wirtschafts-Coach und Autor tätig. Beide sprechen darüber, wie sie heute auf die Politik blicken und ob ihnen Macht und Einfluss fehlen.

