3 Am Runden Tisch: Donald Trump: ein Präsident als GeschäftemacherJetzt kostenlos streamen
3 Am Runden Tisch - ein konstruktives Streitgespräch
Folge vom 16.01.2026: 3 Am Runden Tisch: Donald Trump: ein Präsident als Geschäftemacher
31 Min.Folge vom 16.01.2026
Auf welchem Weg sind die USA unter Donald Trump? Kritiker warnen vor einer gefährlichen Vermischung von politischer Macht und privaten Geschäftsinteressen. Zählen unter seiner Administration nur noch Deals und keine Werte? Profitieren der Präsident und seine Familie von Trumps zweiter Amtszeit auch finanziell, weil er Macht und Geschäft nicht ausreichend trennt? Zugleich wachsen die Zweifel an den Grenzen seines Machtstrebens. Wird Trump tatsächlich Grönland annektieren, und wohin könnte er als nächstes greifen? Dazu bei Patricia Pawlicki bei "3 Am Runden Tisch" Monika Rosen, sie war über 20 Jahre Chefanalystin der Bank Austria und Hannelore Veit, ehemalige ORF-Korrespondentin in Washington.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0