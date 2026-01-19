Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 5vom 19.01.2026
1 Min.Folge vom 19.01.2026

"35 Jahre Regionalförderung" feiert und beleuchtet die Geschichte der Regionalförderung in Österreich. Dabei werden die Erfolge, Entwicklungen und Auswirkungen von Förderprogrammen für Regionen genauer unter die Lupe genommen.

