365 Tage Strand

Weniger ist Meer

HGTVFolge vom 04.07.2021
Weniger ist Meer

Weniger ist MeerJetzt kostenlos streamen

365 Tage Strand

Folge vom 04.07.2021: Weniger ist Meer

21 Min.Folge vom 04.07.2021

Adam und Whitney wollen auf die ruhige Insel St. George Island nach Florida ziehen. Um das Beste aus ihrem Budget herauszuholen, besichtigen sie drei Häuser, die ihren gewünschten Beach-Lifestyle in unterschiedlichen Entfernungen bieten. Eine Villa liegt direkt am Strand, eine andere ist eine kurze Radtour vom Strand entfernt und das dritte Anwesen erfordert eine kurze Autofahrt von der Stadt zum Meer. Jedes Haus hat attraktive Vorteile, jedoch mit deutlichen Unterschieden in Bezug auf Platz, Ausstattung, Strandnähe, Design und Aussicht. Nachdem Adam und Whitney alle ihre Optionen abgewogen haben, entscheiden sie sich, wie nahe sie wirklich am Strand sein möchten.

