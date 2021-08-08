365 Tage Strand
Folge vom 08.08.2021: Sonne tanken in San Diego
21 Min.Folge vom 08.08.2021
Jason und Adrienne lernten sich an der Ostküste kennen, verliebten sich aber schnell in das immer sonnige San Diego. Nachdem sie jahrelang eine kleine Wohnung in der Gegend gemietet haben, sind sie bereit, ihr erstes gemeinsames Eigenheim zu kaufen. Sie träumen von einem großen Haus nahe dem Strand, aber können sie auf dem umkämpften Markt von San Diego beides finden? Jeff Hinds, ein Freund der beiden und Immobilienmakler, hilft dem Paar bei der Suche und zeigt ihnen drei unterschiedliche Objekte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.