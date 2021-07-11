365 Tage Strand
Folge vom 11.07.2021: Kindheitstraum Cape Cod
21 Min.Folge vom 11.07.2021
T.J und Emily zieht es auf die malerische Halbinsel Cape Cod in Massachusetts. Die beiden möchten so nah am Strand leben wie möglich, damit ihre Kinder die Natur auf eigene Faust erkunden können und nahe am Wasser aufwachsen können. Die beiden treffen Maklerin Barbara Frankie, um auszuloten, was mit ihrem Budget möglich ist. Gemeinsam besichtigen sie drei Häuser in Strandnähe, die alle mit ihrem eigenen Charme überzeugen. Für welches Traumhaus wird sich die Familie für ihr neues Leben auf der Insel entscheiden?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.