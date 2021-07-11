365 Tage Strand
Folge vom 11.07.2021: Ein Paradies für Pendler
21 Min.Folge vom 11.07.2021
Lindsey und Rich sind seit einem Jahr verheiratet und wollen von New York nach Long Beach direkt an den Strand ziehen. Der Ort liegt etwa eine Zugstunde von New York City entfernt und ist ein beliebtes Ziel, um das Strandleben zu genießen und der hektischen Stadt zu entkommen. Da die beiden in einer kleinen Wohnung in Manhattan leben, sehnen sie sich nach mehr Platz im Eigenheim. Von ihrem Makler Tom lassen sie sich drei Objekte zeigen, die ihnen für ihr Budget einen unterschiedlichen Standard bieten. Halten sie an ihrem Strandhaus fest oder entscheiden sie sich für mehr Luxus – und nehmen dafür einen weiteren Weg zum Wasser in Kauf?
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
