365 Tage Strand
Folge vom 25.07.2021: Für immer Ferien!
21 Min.Folge vom 25.07.2021
Das junge Paar Maggie und Tyler lässt Mississippi hinter sich und begibt sich nach Florida. Die beiden zieht es nach Santa Rosa an die sogenannte „Smaragdküste“, bekannt für ihr türkisfarbenes Wasser und ihre weißen Sandstrände. Mit der lokalen Maklerin Beth loten sie aus, was mit ihrem Budget möglich ist. Maggie möchte so nah wie möglich am Wasser leben, Tyler kann sich zwischen Angeln und Jagen nicht entscheiden. Mit Beth suchen sie nach Kompromissen, indem sie sie durch potenzielle Häuser führt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.