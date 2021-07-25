Strandhaus mit FamilienpufferJetzt kostenlos streamen
365 Tage Strand
Folge vom 25.07.2021: Strandhaus mit Familienpuffer
21 Min.Folge vom 25.07.2021
Kim und Andy haben sich vor Jahren bei einem Blind Date kennengelernt, verliebten sich ineinander und suchen seitdem immer wieder nach neuen Herausforderungen. Nachdem sie jahrelang in der Nähe von Virginia Beach gelebt haben wollen sie nun einen Neuanfang wagen und am Strand leben. Kim und Andy wollen sich verkleinern, da ihre vier Kinder aus dem Haus sind – gleichzeitig soll es genug Platz geben, wenn sie Besuch bekommen. Um das perfekte neue Zuhause am Wasser zu finden, hilft der ortskundige Immobilienmakler Jonell Walthall bei der Suche.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.