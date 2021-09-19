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365 Tage Strand

Sommerfrische in Hampton Beach

HGTVFolge vom 19.09.2021
Sommerfrische in Hampton Beach

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365 Tage Strand

Folge vom 19.09.2021: Sommerfrische in Hampton Beach

21 Min.Folge vom 19.09.2021

Erik und Maggie sind an der Jersey Shore aufgewachsen und kennen das aufgeweckte Leben in einer Strandstadt. Um das Tempo etwas zu drosseln und im Alltag zu entschleunigen, entschieden sie sich für einen Umzug nach Hampton Beach in New Hampshire. Der kleine Küstenabschnitt in New Hampshire verbindet das Strandleben mit dem Charme Neuenglands. Mit ihrem Budget von 350.000 Dollar Geld können sie sich zwischen einer Vielzahl an Strandhäusern entscheiden. Bleibt nur die Frage: Was genau wollen die beiden eigentlich?

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