365 Tage Strand
Folge vom 26.09.2021: Neuer Heimathafen gesucht
21 Min.Folge vom 26.09.2021
John und Andrea wollen nicht mehr in Zentralflorida leben – sondern an den Strand und einen entspannten Lifestyle am Meer und auf dem Boot genießen. Besonders hat es ihnen das Dorf Ponce Inlet mit seinen schönen Stränden und der familiären Gemeinschaft angetan. Das Beste? Egal, wo sie sich in dem Ort aufhalten, sie sind nie weit vom Meer oder einem Bootsanleger entfernt. Werden sie eine Immobilie finden, die die richtige Kombination aus Strand und Hafen bietet?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.