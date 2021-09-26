365 Tage Strand
Folge vom 26.09.2021: Zu dritt in erster Reihe
21 Min.Folge vom 26.09.2021
Ein Militärpaar, das die letzten Jahre auf verschiedenen Stützpunkten stationiert war, bringt seine Familie in Gulfport, Mississippi, wieder zusammen. Sie hoffen, ein Haus in erster Reiher am Strand zu finden, in dem sie ihre Tochter großziehen können und das genug Platz für Familie und Freunden bietet. Doch die Immobilien am Wasser sind rar gesät und teuer – sodass die Familie auch in Betracht ziehen muss, etwas weiter weg vom Meer zu ziehen. Aber ist das eine Option für sie?
