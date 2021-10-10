365 Tage Strand
Folge vom 10.10.2021: Beach-Flair gesucht
20 Min.Folge vom 10.10.2021
Siesta Key ist ein hübscher Strandort in der Nähe von Sarasota an der Golfküste Floridas, wo sich das Ehepaar Nick und Jamie niederlassen möchte. Sie sind vor kurzem in die Gegend von Sarasota umgezogen und es gefällt ihnen so gut, dass sie ihr restliches so nah am Wasser wie möglich verbringen möchten. Nachdem sie jahrelang Miete bezahlt haben, wollen sie das ideale Haus mit Beach-Flair für ihren aktiven Lebensstil am Strand kaufen. Doch die eigentliche Frage für die beiden lautet: Haus oder Eigentumswohnung?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.