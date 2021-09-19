365 Tage Strand
Folge vom 19.09.2021: Ein Inseltraum wird wahr
21 Min.Folge vom 19.09.2021
Beth ist auf der wunderschönen Insel Dauphin Island aufgewachsen und wollte sich schon seit Jahren dort niederlassen. Jetzt befinden sie und Jason sich an einem Punkt in ihrem Leben, an dem ein Umzug endlich Sinn macht. Angeln und Boot fahren sind ein wichtiger Teil des Lebens auf Dauphin Island, daher ist es den beiden wichtig, eine Immobilie zu finden, die es ihnen ermöglicht, ein Boot zu besitzen. Aber wird das Boot oder die Quadratmeteranzahl der entscheidende Faktor sein?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.