4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 21: 4 1/2 Freunde: Die verschwundene Zeitkapsel
25 Min.Folge vom 27.10.2025
In der Schule findet eine besondere Feier statt, denn Herr Schlüter will eine 100 Jahre alte Zeitkapsel im Foyer öffnen. Doch als er diese bergen will, ist sie leider nicht auffindbar. Zufällig ist auch der berühmte Detektiv Samuel vor Ort und Kalle fordert ihn zu einem Wettstreit heraus. Es gilt herauszufinden, wer diesen mysteriösen Fall schneller lösen kann. Sogleich beginnt ein spannendes Rennen gegen die Zeit. Wird es "Kalle & Co" gelingen, den Profi zu schlagen und herauszufinden, wo sich die Zeitkapsel befindet? Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/
