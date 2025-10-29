Zum Inhalt springenBarrierefrei
4 1/2 Freunde Staffel 1

4 1/2 Freunde: Diebe auf dem Sommermarkt

ORF KidsStaffel 1Folge 23vom 29.10.2025
4 1/2 Freunde: Diebe auf dem Sommermarkt

4 1/2 Freunde: Diebe auf dem SommermarktJetzt kostenlos streamen

4 1/2 Freunde Staffel 1

Folge 23: 4 1/2 Freunde: Diebe auf dem Sommermarkt

24 Min.Folge vom 29.10.2025

Steffi will auf dem Sommermarkt am Hähnchen-Stand Geld verdienen, um sich ein neues Smartphone kaufen zu können. Auf dem Markt kommt es plötzlich zu mehreren Diebstählen. Kalle möchte gerne an der Seite von Herrn Stahl, dem Marktdetektiv, mitarbeiten, um den oder die Täter ausfindig zu machen. Plötzlich gerät alles außer Kontrolle und Steffi wird mit einem gestohlenen Smartphone erwischt. War sie nur zur falschen Zeit am falschen Ort oder hat sie dieses wirklich entwendet? Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/

4 1/2 Freunde Staffel 1
ORF Kids
4 1/2 Freunde Staffel 1

4 1/2 Freunde Staffel 1

