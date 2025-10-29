4 1/2 Freunde: Diebe auf dem SommermarktJetzt kostenlos streamen
4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 23: 4 1/2 Freunde: Diebe auf dem Sommermarkt
24 Min.Folge vom 29.10.2025
Steffi will auf dem Sommermarkt am Hähnchen-Stand Geld verdienen, um sich ein neues Smartphone kaufen zu können. Auf dem Markt kommt es plötzlich zu mehreren Diebstählen. Kalle möchte gerne an der Seite von Herrn Stahl, dem Marktdetektiv, mitarbeiten, um den oder die Täter ausfindig zu machen. Plötzlich gerät alles außer Kontrolle und Steffi wird mit einem gestohlenen Smartphone erwischt. War sie nur zur falschen Zeit am falschen Ort oder hat sie dieses wirklich entwendet? Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4 1/2 Freunde Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0