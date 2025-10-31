Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4 1/2 Freunde Staffel 1

4 1/2 Freunde: Der Fall auf dem Pferdehof

ORF KidsStaffel 1Folge 25vom 31.10.2025
4 1/2 Freunde: Der Fall auf dem Pferdehof

4 1/2 Freunde: Der Fall auf dem PferdehofJetzt kostenlos streamen

4 1/2 Freunde Staffel 1

Folge 25: 4 1/2 Freunde: Der Fall auf dem Pferdehof

25 Min.Folge vom 31.10.2025

Als in der Schule die begehrten Praktikumsplätze verlost werden, hat Kalle die Idee für einen Betrug, um mit seinen Freunden bei der Polizei lernen zu dürfen. Die wollen dabei aber nicht mitmachen. Aber schließlich läuft es doch anders als von ihm erhofft. Während Kalle allein auf einem Pferdehof landet, dürfen die anderen zur Polizei. Als auf dem Hof ein Pokal verschwindet, treffen die Freunde zwar wieder aufeinander, doch zunächst versuchen sie getrennt voneinander zu ermitteln. Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4 1/2 Freunde Staffel 1
ORF Kids
4 1/2 Freunde Staffel 1

4 1/2 Freunde Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen