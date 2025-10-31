4 1/2 Freunde: Der Fall auf dem PferdehofJetzt kostenlos streamen
4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 25: 4 1/2 Freunde: Der Fall auf dem Pferdehof
25 Min.Folge vom 31.10.2025
Als in der Schule die begehrten Praktikumsplätze verlost werden, hat Kalle die Idee für einen Betrug, um mit seinen Freunden bei der Polizei lernen zu dürfen. Die wollen dabei aber nicht mitmachen. Aber schließlich läuft es doch anders als von ihm erhofft. Während Kalle allein auf einem Pferdehof landet, dürfen die anderen zur Polizei. Als auf dem Hof ein Pokal verschwindet, treffen die Freunde zwar wieder aufeinander, doch zunächst versuchen sie getrennt voneinander zu ermitteln. Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4 1/2 Freunde Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0