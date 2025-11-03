4 1/2 Freunde: Einbruch ohne DiebesgutJetzt kostenlos streamen
4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 26: 4 1/2 Freunde: Einbruch ohne Diebesgut
25 Min.Folge vom 03.11.2025
Ein seltsamer Einbrecher sorgt für Aufsehen im Industriegebiet. Er wird als der "Dumme Dieb" in den Medien verspottet, weil er scheinbar planlos in leere Lagerhallen einbricht und dort Alarmanlagen auslöst. "Kalle & Co" interessiert die Sache und sie beginnen zu ermitteln. Die Freunde wollen den Einbrecher unbedingt auf frischer Tat ertappen. Dandy wiederum ärgert sich, weil eine Katze beschlossen hat, dass seine Hundehütte nun ihr gehört. Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios
