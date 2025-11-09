40 Jahre Nockis - Österreichs erfolgreichste SchlagerbandJetzt kostenlos streamen
40 Jahre Nockis
Folge 2: 40 Jahre Nockis - Österreichs erfolgreichste Schlagerband
Die Nockis feierten 2022 ihr 40-jähriges Jubiläum: Eine Musikdokumentation widmet sich in 60 Minuten ihrer besonderen Karriere - von den ersten Auftritten in der Schweiz Anfang der 1980er Jahre bis hin zu den großen Bühnen und den einzigartigen Nockis-Hits mit unzähligen Gold- und Platin-Auszeichnungen. Neben den Gründungsmitgliedern Gottfried Würcher und Wilfried Wiederschwinger erzählen auch die Bandmitglieder sowie Stars der Szene, etwa Andrea Berg, Beatrice Egli, die Amigos, Andreas Gabalier, Bernhard Brink, Sabine „Sassy“ Holzinger (Die SEER) und viele weitere, von ihren Erlebnissen mit den Nockis. Prominente Fans wie Conny Hütter, Marco Schwarz und Franz Klammer geben Einblicke, wie die Nockis sie seit vielen Jahren und Jahrzehnten begleiten und welchen Einfluss die international erfolgreiche Band aus Kärnten bis heute auf ihre Heimat hat. Bildquelle: ORF/Viertbauer Promotion/Kevin Geissler.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick