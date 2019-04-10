Zum Inhalt springenBarrierefrei
4GAMECHANGERS

Session: Women in Tech: Free our minds of prejudice - the need to dust off biased role models

PULS 4Staffel 2019Folge 100vom 10.04.2019
36 Min.Folge vom 10.04.2019

Anita Ngai, Chief Revenue Officer, Klook Sadia Bashir, EO & Founder, PixelArt Games Academy Shinta Dhanuwardoyo, Founder & CEO, bubu.com Odelia Torteman, FinTech Sector Manager, Deloitte Eveline Wagner, Managing Director, Mondi Korneuburg

