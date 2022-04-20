Die Macht der Medien - Der 4GAMECHANGERS Studio TalkJetzt kostenlos streamen
Folge 110: Die Macht der Medien - Der 4GAMECHANGERS Studio Talk
Krieg und Frieden schließen einander zwar faktisch aus, haben jedoch immer schon koexistiert, nun Leben wir in Frieden, aber in einem unsere Nachbarländer, herrscht Krieg - während der letzten Jahre war uns Krieg noch nie so nahe wie jener der gerade in der Ukraine passiert– nicht nur territorial sondern vor allem auch medial, Social Media Plattformen wie beispielsweise TIKTOK/ Instagram und co. geben uns tiefere Einblicke in das Geschehen in der Ukraine und haben erhebliche Auswirkungen auf unser Bild des Krieges, gleichzeitig ist die mediale Berichterstattung rund um und in Russland eingeschränkt und sogar untersagt – wir stellen uns heute den Fragen der Meinungsbildung aufgrund medialer Berichterstattung, was sehen wir, aber vor allem was sehen wir nicht...
