Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 4Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 145: Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 4
53 Min.Folge vom 25.05.2022
Die vierte Folge der Pitch Sessions im Jahr 2022 geht mit einem interessanten Startup-Aufgebot an den Start. Wer schafft es mit besonderen Ideen auf den Thron und überzeugt unsere knallharte 4GAMECHANGERS Jury? Ist es das Startup Sparcs, Ondewo, Factinsect, motobit, Circly oder doch Smart Inspection?
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4