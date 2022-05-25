Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 4

PULS 4Staffel 5Folge 145vom 25.05.2022
Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 4

Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 4Jetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 145: Dein Pitch, deine Ideen - Pitch Sessions 2022 - Folge 4

53 Min.Folge vom 25.05.2022

Die vierte Folge der Pitch Sessions im Jahr 2022 geht mit einem interessanten Startup-Aufgebot an den Start. Wer schafft es mit besonderen Ideen auf den Thron und überzeugt unsere knallharte 4GAMECHANGERS Jury? Ist es das Startup Sparcs, Ondewo, Factinsect, motobit, Circly oder doch Smart Inspection?

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen