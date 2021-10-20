Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 5Folge 293vom 20.10.2021
57 Min.Folge vom 20.10.2021

Die unterschiedliche Versorgung vor allem von chronisch kranken Menschen, in der Sendung exemplarisch anhand von Diabetiker:innen dargestellt, ist Thema dieses 4GAMECHANGERS Studio Talks. Es geht darum, die Situation zu zeigen, die Hürden der Betroffenen im System zu beschreiben, die Ursachen zu erklären und Lösungen zu suchen.

