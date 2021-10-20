Kranke Bundesländer – Wo wir am besten versorgt sindJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 293: Kranke Bundesländer – Wo wir am besten versorgt sind
57 Min.Folge vom 20.10.2021
Die unterschiedliche Versorgung vor allem von chronisch kranken Menschen, in der Sendung exemplarisch anhand von Diabetiker:innen dargestellt, ist Thema dieses 4GAMECHANGERS Studio Talks. Es geht darum, die Situation zu zeigen, die Hürden der Betroffenen im System zu beschreiben, die Ursachen zu erklären und Lösungen zu suchen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4