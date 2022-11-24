Herausforderung Nachhaltigkeit – Wie kann verantwortungsvoller Genuss klappen - Der 4GAMECHANGERS Studio Talk Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 328: Herausforderung Nachhaltigkeit – Wie kann verantwortungsvoller Genuss klappen - Der 4GAMECHANGERS Studio Talk
Der menschengemachte globale Temperaturanstieg und die damit verbundenen Effekte des Klimawandels sind Fakt und bereits spürbar. Der Unmut wächst und gerade globale Player als Treiber der Wirtschaft geraten zunehmend unter Druck. Der Umschwung scheint fern oder schreitet zu langsam voran. Doch ist das wirklich so? Und inwiefern können und müssen Unternehmen eigentlich federführend sein in der Erarbeitung nachhaltiger Konzepte bzw. im Wandel zu einer sinnstiftenden Wirtschaft? Und wieviel Verantwortung trägt jeder einzelne Konsument? Die Antwort scheint einfach und dennoch ist es die am schwersten umsetzbare Bedingung im Kampf gegen die Klimakrise – The Power of Cooperation!
