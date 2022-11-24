Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

Herausforderung Nachhaltigkeit – Wie kann verantwortungsvoller Genuss klappen - Der 4GAMECHANGERS Studio Talk

PULS 4Staffel 5Folge 328vom 24.11.2022
Herausforderung Nachhaltigkeit – Wie kann verantwortungsvoller Genuss klappen - Der 4GAMECHANGERS Studio Talk

Herausforderung Nachhaltigkeit – Wie kann verantwortungsvoller Genuss klappen - Der 4GAMECHANGERS Studio Talk Jetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 328: Herausforderung Nachhaltigkeit – Wie kann verantwortungsvoller Genuss klappen - Der 4GAMECHANGERS Studio Talk

46 Min.Folge vom 24.11.2022

Der menschengemachte globale Temperaturanstieg und die damit verbundenen Effekte des Klimawandels sind Fakt und bereits spürbar. Der Unmut wächst und gerade globale Player als Treiber der Wirtschaft geraten zunehmend unter Druck. Der Umschwung scheint fern oder schreitet zu langsam voran. Doch ist das wirklich so? Und inwiefern können und müssen Unternehmen eigentlich federführend sein in der Erarbeitung nachhaltiger Konzepte bzw. im Wandel zu einer sinnstiftenden Wirtschaft? Und wieviel Verantwortung trägt jeder einzelne Konsument? Die Antwort scheint einfach und dennoch ist es die am schwersten umsetzbare Bedingung im Kampf gegen die Klimakrise – The Power of Cooperation!

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen