Wenn die Chemie stimmt: Wie entwickelt sich unsere Zukunft? Der 4GAMECHANGERS Studio Talk

PULS 4Staffel 5Folge 45vom 14.02.2023
Folge 45: Wenn die Chemie stimmt: Wie entwickelt sich unsere Zukunft? Der 4GAMECHANGERS Studio Talk

56 Min.Folge vom 14.02.2023

Wenn's knistert und funkt, sagen wir "Zwischen uns stimmt die Chemie". In richtig schönen Momenten denken wir also auch an ein naturwissenschaftliches Fachgebiet. Andererseits sind viele von uns skeptisch, wenn's um chemienahe Themen wie Impfungen und andere Teile der Schulmedizin, Gentechnik etc. geht. Wir wollen im Rahmen dieser Sendung dieser Skepsis nachfühlen und Erklärungen dafür finden, worauf sie fußt und vor allem Wege diskutieren, wie mehr Vertrauen entstehen könnte. Außerdem sprechen wir über die Rolle der Chemischen Industrie beim Kampf gegen die Klimakrise.

